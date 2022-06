Tatt med 2,31 i promille

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. november i fjor, omkring klokken 00.40, kjørte han bil på Randaberg til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham omkring klokken 01.34 viste en påvirkning på 2,31 i promille. Kjøreturen fant også sted uten at 32-åringen hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av 32-åringens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og analyseresultat,

«På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig», heter det i dommen.

Retten kom til at vilkårene for at vilkårene for tilståelsesdom var til stede, og at pådømmelse ikke er betenkelig. Dermed kom retten til at han skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 32-åringen hadde hatt svært høy promille under kjøringen.

«Retten legger i skjerpende retning også vekt på at kjøringen fant sted i et boligområde, og at den resulterte i at siktede kjørte av veien og satte seg fast i veikanten oppå noen kantsteiner inntil et gjerde. Dette underbygger at siktede reelt sett utgjorde en trafikkfare, selv om kjøringen ikke endte med personskader eller konkrete materielle skader», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble ubetinget fengsel i 25 dager og en bot på 30.000 kroner.

Han fikk også 30 måneders sperrefrist på erverv av førerrett.

