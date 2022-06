Skal ha oppgitt falskt navn for å få telefoner

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 31 år gammel mann fra Bryne.

Den lyder på at han ved forsett om å skaffe seg eller andre uberettiget vinning å ha forsøkt å framkalle en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen.

Grunnlaget for det er at 11. januar i år, omkring klokken 18.45, skal ha vært i et kjøpesenter i Stavanger. Der skal han ha forsøkt å forlede en ansatt i en butikk til å utlevere seg to mobiltelefoner til en samlet verdi av 23.166 kroner. Dette skal han ha gjort ved at han oppga navnet til en annen person for å inngå en ordning om betalingsutsettelse, selv om han ikke skal ha hatt til hensikt å betale for telefonene.

Ifølge tiltalen lyktes han ikke med dette fordi han ikke besvarte butikkmedarbeiderens kontrollspørsmål korrekt og vekter ble tilkalt.

Saken skal opp i Stavanger tinghus. 14. juni.

