Forsøkte å få utbetalt penger – må selv ut med 10.000 kroner

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

27. desember i fjor leverte han en egenerklæring til et forsikringsselskap om at en utbrent bil var kjøpt for 30.000 kroner og at den hadde en kilometerstand på 203.000 på skadetidspunktet. Videre skal han ha oppgitt til en takstmann at bilen var kjøpt for 40.000 kroner til tross for at reell kjøpesum var 17.000 kroner og at kilometerstand på kjøpstidspunktet var omkring 350.000 kilometer.

Retten kom til at 21-åringens uforbeholdne tilståelse ble styrket av andre bevis i saken, blant annet av anmeldelsen fra forsikringsselskapet.

«Alle vilkår for straff er oppfylt. Siktede har med vilje, altså forsett, oppgitt at bilen var kjørt kortere og ble kjøpt dyrere enn hva som var tilfelle. Dette for å få utbetalt en høyere forsikringssum enn han hadde krav på», heter det i dommen.

Retten kom til at det ikke var spesielle omstendigheter av skjerpende karakter.

«I formildende retning har retten lagt vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse, jf. straffeloven § 78 bokstav f, og samtykket til tilståelsesdom. Etter å ha hørt siktedes forklaring, legger retten til grunn at han selv varslet selskapet om at han hadde oppgitt uriktige opplysninger. Han har ikke fått ubetalt penger fra forsikringsselskapet», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 14 dagers fengsel dom ble gjort betinget med en prøvetid på to år og en bot på 10.000 kroner.

