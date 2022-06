Skal ha kommet med trusler mot naboene sine og saksbehandler i kommunen

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en mann i 40-årene fra Sandnes.

Den lyder blant annet på at han skal ha kommet med trusler mot en saksbehandler i Sandnes kommune. Dette skal ha skjedd 4. desember i fjor i tidsrommet fra klokken 07.15 til 15.35 etter at han var sagt opp som leietaker av en kommunal leilighet.

I en epost skal han blant annet ha skrevet følgende: «Ver glad eg isje snakke om eg sko ønska ungene dine brant inne på et soverom i julen». I tillegg skal han også ha truet med å komme hjem til henne og barna hennes.

Mannen er også tiltalt for å ha forstyrret den alminnelige fred og orden. Dette ved at han omkring klokken 18.00 samme dag stilte seg opp på balkongen og ropte ukvemsord og trusler rettet mot naboene, samt spilte høy musikk.

I forbindelse med dette er han også tiltalt for trusler. Blant annet skal han truet med at skulle ødelegge bilene deres, og at dersom de kom til ham, så skulle han slå dem ned. Han skal også ha truet med at han ville brenne dem inne.

Opptrinnet skal ha endt med at politiet kom til stedet og tok ham med til arresten i Stavanger. Etter at politiet hadde sprayet ham med pepperspray på grunn av utagering, skal han sagt følgende til en politibetjent: «maktsyke faen, jeg skal ta deg og ungene dine».

14. juli i fjor, omkring klokken 18.20, utenfor Sandnes legevakt stilte han seg foran en politibil under oppdrag samtidig som han filmet eller latet som han filmet dem. Etter dette skal han også ha forulempet en politibetjent verbalt.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 15. september.

