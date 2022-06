Knuste ruter på fire biler midt på lyse dagen

Den 52 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. juli i fjor, omkring klokken 13.00, utøvde han skadeverk på fire biler på Tasta i Stavanger.

«Basert på det som framkom under hovedforhandlingen, finner retten det faktum som er beskrevet i tiltalebeslutningen post a til d som bevist utover enhver rimelig tvil. Retten har ved bevisvurderingen lagt tiltaltes tilståelse til grunn», heter det i dommen.

Retten viste til at 52-åringen ikke husket alt i detalj, men la også forklaringene til et vitne og politibetjenten som pågrep 52-åringen til grunn. Dermed kom retten til at den ikke var i tvil om at 52-åringen knuste bakre sidevindu på de fire bilene.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det var skjerpende at han er dømt for skadeverk tidligere. Samtidig ble det lagt vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Retten kom også til at 52-åringen er i en rehabiliteringssituasjon og at et fengselsopphold vil være uheldig for ham.

«Hans miljøarbeider fortalte i retten at det går bra med tiltalte så lenge han klarer å være rusfri. Hun trodde videre at tiltalte vil klare å gjennomføre en samfunnsstraff og at det vil være bra for ham. Tiltalte var selv motivert og samtykket til eventuell samfunnsstraff. Slik retten vurderer saken, er vilkårene for samfunnsstraff oppfylt», skriver retten i dommen.

Dermed ble han dømt til 72 timer samfunnsstraff. Straffen er en fellesstraff med en tidligere dom.

