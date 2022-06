Skal ha holdt en hastighet opp mot 200 km/t

Det er satt av tre dager til saken mot en 29 år gammel mann som skal opp i Stavanger tinghus 28. juni i år.

Blant annet skal han ha kjørt svært fort med en bil som skal ha vært påsatt falske kjennemerker uten at han hadde gyldig førerkort natt til 31. januar i år.

Kjøringen fant sted på Forussletta og i forbindelse med at politiet forsøkte å stanse ham for å foreta en kontroll, økte han farten og kjørte videre over fartsgrensen på stedet.

«Han kjørte videre til E 39 hvor han holdt en hastighet på minst 180 km/t til tross for at strekningen er skiltet med en fartsgrense på 90 km/t. Ved Nesbuveien mot Sola kjørte han i 140 km/t til tross for at strekningen er skiltet med 60 km/t. Han kjørte videre til Solasplitten hvor han kjørte i feil kjøreretning og holdt minimum 150 km/t på strekningen. Videre på Kanalsletta holdt han fort høy hastighet ut fra omgivelsene. Han kjørte over til Nesbuveien, og kjørte i den forbindelse over en gang/sykkelvei. På Nesbuveien holdt han en hastighet på 140–150 km/t. Deretter kjørte han ut på E 39 i retning sørover, hvor han holdt en hastighet opp mot 200 km/t. Han skapte med dette en rekke trafikkfarlige situasjoner», heter det i tiltalen.

I tillegg må 29-åringen svarer for ni tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Han er også tiltalt for tyverier, ruskjøring og innbrudd i biler.

19. januar år i år skal han også ha rygget inn i en sivil politibil i forbindelse med at politiet ville foreta en kontroll av ham.

[ Skal ha lurt Nav og stjålet Rolex til 120.000 kroner ]