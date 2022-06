La ut elsykkel for salg – må selv betale 21.600 kroner

29-åringen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble avholdt i Stavanger tinghus.

29. juni i fjor la han ut en elsykkel til salgs på finn.no. for 12.000 kroner. Dette til tross for at han visste at denne var stjålet.

Retten la til grunn at han hadde kjøpt sykkelen dagen før for 1000 kroner av en kjenning. Det fulgte ikke lader med sykkelen.

«Retten er imidlertid ikke i tvil om at han forsto at sykkelen var stjålet. Kjøp av en elsykkel i grei stand for kr 1 000 – uten lader, etterlater ingen tvil om at tiltalte visste at sykkelen var stjålet og at han handlet forsettlig. Han dømmes etter dette i samsvar med tiltalen», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 21.600 kroner, subsidiært 21 dager i fengsel dersom boten ikke betales.

