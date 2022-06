Kjørte rundt med marihuana i bilen

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. november 2020, omkring klokken 17.05, ble han stoppet av politiet på Madlaveien i Stavanger etter å ha kjørt bil mens han var påvirket av narkotika.

En blodprøve tatt av klokken 18.30 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet tilsvarende en promille på over 1,2.

I forbindelse med at han ble stoppet oppbevarte han også 75 gram marihuana, og 25 narkotiske tabletter.

Retten fant det bevist at 21- åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Retten kom også til at vilkårene for straff er oppfylt og at siktede har samtykket i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom.

Straffen ble betinget fengsel i 30 dager og 10.000 kroner i bot. Han mistet også førerkortet i to år regnet fra den 25. november 2020.

