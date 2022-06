Frontkollisjon mellom buss og bil

En personbil og en buss frontkolliderte på Sandnesveien på Soma utenfor Sandnes onsdag ettermiddag. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 17.42.

Ifølge Sør-Vest politidistrikt skal det ikke være snakk om store skader.

Ifølge Vegtrafikksentralen er veien stengt.

Like etter klokken 18 melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt at begge kjøretøy har behov for berging.

Siden veien er blokkert, er det omkjøring via Bærheimsvegen fra Sandnes. Kjøring videre til Sola via Forusbeen og videre til Klepp via Kleppvegen.