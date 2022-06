Skal ha lurt Nav og stjålet Rolex til 120.000 kroner

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 48 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder blant annet på trygdebedrageri. I to perioder i 2019 skal han ha unnlatt å opplyse at han hadde jobbet 457 timer for to bedrifter. Dette skal ha ført til at han fikk utbetalt 75.970 kroner som han ikke hadde krav på. I forbindelse med trygdebedrageriet er han også tiltalt for å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet.

Statsadvokat Tore Kulstad har også tatt ut en tilleggstiltalebeslutning mot 48-åringen og denne lyder blant annet på en rekke vinningstyverier.

15. august i fjor skal han ha brutt seg inn i en bod/garasje på Sandnes. Fra denne skal han ha forsynt seg blant annet med alkohol, sølvbestikk og en PC.

10. september i fjor skal han ha brutt seg inn i en bolig i Stavanger. Har skal han ha flyttet en rekke hvitevarer og verktøy i yttergangen, slik at de var klare til å hentes.

12. oktober i fjor skal han sammen med minst en annen person ha tatt seg inn i en bolig på Hinna i Stavanger. Her skal de ha stjålet en Rolex til 120.000 kroner, nøkler til huset, nøkler til to biler og en rekke andre gjenstander.

Tiltalen lyder også på innbrudd i bilforretninger, tyveri av biler, kjøring av stjålne biler samt tre tilfeller av kjøring mens han var ruspåvirket.

I tillegg er han tiltalt for kjøring uten å ha gyldig førerkort, bæring av kniv og besittelse av narkotika.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 29. juni.

[ Fikk bankkortet av venn for å ta ut 4000 kroner. I stedet tok han ut 17.628 kroner ]