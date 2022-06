Skal ha kjørt i 100 til 140 km/t ved barneskole

Saken mot den 38 år gamle kvinnen startet opp i Stavanger tinghus tirsdag og det er satt av tre dager til hovedforhandlingen.

6. februar i år skal 38-åringen ha kjørt bil på Randaberg, omkring klokken 13.45. Kjøringen skal ha funnet sted i et boligfelt i nærheten av en barneskole.

«Hun holdt vesentlig høyere fart enn lovlig skiltet 50-sone på stedet. Politiet holdt en hastighet på 100-140 km/t uten at de klarte å ta henne igjen. Det gikk flere barn langs veien på deler av strekningen, og hun foretok flere forbikjøringer der møtende biler måtte bremse ned og svinge unna. En møtende bil måtte kjøre inn i en busslomme for å forhindre at bilene kolliderte. Hun kjørte ned et varselskilt, over et steingjerde og stanset på et jorde. Kjøringen medførte stor fare for alvorlig personskade og materielle skader», heter det i tiltalen-

Kvinnen er også tiltalt for å ha påvirket under kjøreturen.

Også 4. februar i år skal hun ha kjørt en bil mens hun var påvirket av narkotika. Bilen skal ha kjørt skal ha vært stjålet og påsatt falske kjennemerker.

24. januar i år skal hun også ha stjålet fra tre boliger i distriktet. Blant annet skal hun ha forsynt seg med pass, kort, bilnøkler og 16 par med sko med mer.

Subsidiært er hun tiltalt for heleri av gjenstandene. Også 4. februar skal hun hatt en rekke gjenstander som var stjålet.

Tiltalen lyder også på kjøring uten å ha gyldig førerkort og for å ha unnlatt å stanse for politiet.

