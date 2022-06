Kvinne skal ha slått naboen i hodet med hengelås

5. juli må en kvinne i 40-årene møte i Stavanger tinghus tiltalt for flere ting relatert til naboene sine.

5. oktober i fjor skal hun ha slått den mannlige naboen i hodet med en hengelås slik at han fikk en kul i hodet. Samme dag skal hun også ha tatt seg inn i garasjen til naboene uten at hun hadde tillatelse.

Tiltalen lyder også på at hun ved skremmende atferd skal ha krenket en annens fred.

28. juni 2020 skal hun ha endret kode til ytterdør og deaktivert en av familiens brikker til låsen.

17. august 2020 skal hun ha anklaget den kvinnelige naboen for grovt bedrageri, uttalt at hun jobbet hos statsadvokaten, sagt at naboen skulle i fengsel og at de skulle miste barna sine.

Forut for 30. september i fjor skal hun også sendt en grunnløs bekymringsmelding til barnevernstjenesten om familien.

Hun er også tiltalt for å ha kastet en sandwich på den kvinnelige naboen og for å ha tatt lim på hengslene på garasjeporten samt lim på en elbillader og flere andre gjenstander i garasjen til naboene slik at de ble ødelagt.

