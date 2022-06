Ville teste hvor fort bilen kunne gå – kjørte i 124 km/t i 60-sone

Den 33 år gamle mannen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. april i år, omkring klokken 18.10, kjørte 33-åringen bil på Sola. I den forbindelse målte politiet farten hans til 124 kilometer i timen i 60-sone.

«Siktede ga en uforbeholden tilståelse i rettsmøtet. Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysninger i anmeldelsen om at fartsmålingen er foretatt i henhold til gjeldende instrukser og logg for stasjonær trafikkontroll som viser at siktede kjørte i 124 km/t i 60-sonen. Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje», heter det i dommen.

Kjøringen fant sted på en strak asfaltert veistrekning uten andre trafikanter i sikte. Bakgrunnen for fartsovertredelsen var at 33-åringen ville teste hvor fort bilen kunne gå. Det var gode kjøreforhold med dagslys, oppholdsvær og tørr veibane under kjøringen.

«Det er imidlertid skjerpende at siktede hadde med seg to voksne, et barn og en hund i bilen da overtredelsen skjedde. Siktede satte dermed både seg selv og andre i betydelig fare med sin kjøreatferd. Retten mener etter dette at fartsovertredelsen isolert sett kvalifiserer til fengsel i rundt 30 dager», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse, og at selv om denne ikke hadde hatt betydning for sakens oppklaring har tilståelse hatt en prosessøkonomisk gevinst.

«Etter en samlet vurdering mener retten at straffen passende kan settes til fengsel i 26 dager. Ved straffeutmålingen har retten sett hen til utfordringene som fengselsstraffen kan få i forbindelse med omsorg for barn og arbeidsliv, men mener at siktedes situasjon ikke skiller seg fra andre barneforeldre og arbeidstakere som må sone en fengselsstraff», skriver retten i dommen.

I tillegg mistet han førerretten i 24 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

