Skjøt ut av vinduet mens politiet var på stedet

Den 23 år gamle mannen møtte ikke i Stavanger tinghus da saken mot ham ble avholdt.

29. september i fjor, omkring klokken 08.30, skjøt han med luftpistol ut av vinduet i en bolig i Stavanger sentrum. Ifølge tiltalen forstyrret han den alminnelige ro og orden med dette.

Retten la til grunn at 23-åringen skjøt gjentatte ganger ut av vinduet og at han uoppfordret hadde sagt at det var han som hadde skutt til en politibetjent som kom til stedet.

Politibetjenten forklarte også at han hørte at det ble avfyrt tre skudd mens politiet befant seg i gaten utenfor huset. Et annet vitne forklarte at han hørte det ble avfyrt en rekke skudd og at han oppfattet situasjonen som farlig.

«Retten finner det klart at tiltalte ved støy/annen utilbørlig atferd har forstyrret den alminnelige fred og orden. Retten finner det videre åpenbart at tiltalte handlet med bevissthet om å forstyrre den alminnelige fred og orden, og at dette i hvert fall gjelder etter at første skudd var avfyrt», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 9600 kroner og han må også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

