Må ut med 13.200 kroner etter å ha kjørt bil uten førerkort

24-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus, men retten kom til at saken skulle fremmes til tross for det manglende oppmøtet.

27. oktober i fjor, omkring klokken 19.40, ble den 24 år gamle mannen stoppet av politiet på Storhaug etter å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

I dommen kommer det fram at 24-åringen fikk førerkortet sitt midlertidig beslaglagt 12. oktober i fjor.

«At grunnlaget for det midlertidige beslaget den 12. oktober senere falt bort er her uten betydning. Retten finner at både de objektive og subjektive vilkår for straff er til stede hvoretter tiltalte blir å domfelle i overensstemmelse med tiltalen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle betale en bot på 10.200 kroner og han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

