Taxisjåfør med 1,6 i promille

Taxisjåføren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Kjøringen fant sted i Jernbaneveien i Sandnes 31. desember i fjor, omkring klokken 23.35. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 00.55 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,8 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,6.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, blant annet opplysninger i anmeldelsen om at kjøretøyet hadde krasjet i en lyktestolpe, vitneforklaringer om en sjåfør som virket beruset og forlot stedet med et antrekk som var likt med det han ble han på seg da han møtte politiet, og mannens tilståelse samme kveld om å ha kjørt kjøretøyet.

Retten kom dermed til at det var bevist at han hadde kjørt taxien nyttårsaften i fjor mens han var påvirket av alkohol, at han var alene under kjøringen og at han selv ikke ble skadet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det var skjerpende at kjøringen foregikk i sentrumsområder i Sandnes, på nyttårsaften når det erfaringsvis er mange ute i gatene, og at kjøringen førte til materielle skader på kjøretøyet og en lyktestolpe.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 24 dager og han må også betale en bot på 39.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og fire måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

