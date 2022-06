Kjørte av veien, over fortauet, inn i et gjerde og delvis inn i en hage

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. januar i år, omkring klokken 02.40, kjørte mannen bil på Hinna mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 03.45 samme natt viste en påvirkningsgrad på 1,46 i promille.

Kjøringen fant også sted uten at 18-åringen hadde gyldig førerkort, og endte med at han kjørte av veien, over fortauet, inn i et støygjerde og delvis inn i en hage. Både gjerdet og bilen ble påført skader og begge airbagene ble utløst.

«Siktede har ført bil i byområder, fra Hillevåg til Hinna, hvor han mistet kontrollen over bilen og kjørte inn i en støyskjerming vet Jåttå. Kjøringen har utsatt medtrafikanter, siktede selv og passasjer for en høy risiko for alvorlig personskade. For straffutmålingen kan det ikke være avgjørende hvorvidt det rent faktisk er voldt noen skade, men snarere i hvilken grad kjøringen har skapt situasjoner med forhøyet risiko for skade på person eller materiell», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at 18-åringens uforbeholdne tilståelse først og fremst hadde hatt en prosessøkonomisk gevinst, og at kjøringen uten førerkort var et straffeskjerpende moment.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Han fikk også en bot på 4000 kroner.

I tillegg ble han dømt til sperrefrist for erverv av førerkortpliktig motorvogn i to og et halvt år regnet fra den 21. januar i år.

