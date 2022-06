Fikk bankkortet av venn for å ta ut 4000 kroner. I stedet tok han ut 17.628 kroner

Da saken nylig var oppe i Stavanger tinghus erkjente den 42 år gamle mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Den 2. november i fjor ble det avtalt at fornærmede i saken skulle kjøpe et nettbrett av 42-åringen for 4000 kroner. I den forbindelse fikk 42-åringen bankkortet med kode av fornærmede, slik at han kunne ordne seg oppgjør for det avtalte beløpet.

«Tiltalte brukte imidlertid kortet til uttak og innkjøp for totalt kr 17.628, altså kr 13.628 mer enn avtalt. Ifølge tiltalte ble han presset av noen andre til å bruke kortet på denne måten, uten at han ville forklare seg nærmere om det. Retten utelukker ikke at tiltalte kan ha vært i en vanskelig situasjon da underslaget ble begått, men det er uansett ikke straffriende», heter det i dommen.

Retten kom til at det var skjerpende at han hadde utnyttet tilliten til en venn.

«Samtidig anser retten det som relevant at tiltalte kom opp i en vanskelig situasjon mens han hadde kortet i sin besittelse, slik at det ikke kan legges til grunn at det dreier seg om en kynisk og veloverveid handling. Retten utelukker heller ikke at tiltalte hadde til hensikt å betale tilbake pengene han urettmessig tilegnet seg, slik han selv ga uttrykk for i retten», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt moped uten førerkort mens han var ruset på narkotika.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager og 5000 kroner i bot.

Han ble også dømt til å betale 13.628 kroner i erstatning til vennen.

