Fikk 15.000 kroner i bot for å ikke ha forlatt byen

Den 27 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

20. november i fjor, omkring klokken 02.40, oppholdt han seg på Torget i Stavanger til tross for at han klokken 02.05 hadde fått pålegg av politiet om å forlate Stavanger sentrum umiddelbart.

27-åringen hevdet at han ikke var skyldig og viste til at han ble bortvist fra stedet, det vil si fra området rundt et utested. Han hevdet også at han urettmessig ble utvist fra dette og deretter skamslått av vektere.

En politibetjent forklarte i retten at 27-åringen ble bortvist fra sentrum og forklart at han måtte dra fra sentrum umiddelbart, og ikke hadde anledning til å stoppe for eksempel for å kjøpe seg mat.

Retten kom til at Torget, hvor han ble observert av en politibetjent, utvilsomt er i Stavanger sentrum og at 27-åringen var innforstått med dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 15.000 kroner og han må også betale 1000 kroner i saksomkostninger.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]