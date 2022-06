Utested gikk konkurs

Det var selskapet Capua Restaurantdrift AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud.

Capua Restaurantdrift AS har drevet utestedet Skagen Brasserie som har holdt til i Skagen 15 i Stavanger.

«Det er dessverre over for oss i Skagen, summen av en rekke ting gjorde det vanskelig å fortsette. Dere skal vite at vi forsøkte å skape noe så godt vi kunne. Å gi seg satt derfor veldig langt inne. Vi ser heldigvis tilbake på mange herlige kvelder, der gjester og artister hadde uforglemmelige opplevelser sammen med oss. Vi har fått oss nye jobber i samme bransje og gleder oss til å fortsette å gi alt slik at nye gode opplevelser skapes. Team SKB», skriver utestedet på sine nettsider.

Capua Restaurantdrift AS omsatte for litt over 6,6 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 990.000 kroner.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. august.

