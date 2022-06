Det skriver politiet på Twitter fredag ettermiddag, og opplyser samtidig om at hendelsen fant sted i Sola kommune.

I tillegg til førerkortbeslaget anmeldes også mannen for kjøring i påvirket tilstand.

– I tillegg til at han mistenkes for å ha vært påvirket av narkotika under kjøringen, oppbevarte han et våpen i bilen som han også blir anmeldt for, skriver politiet på Twitter.