Firma i oljebransjen ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Offshore Support Nord AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 2.147.744 som har sin bakgrunn i utestående arbeidsgiveravgift, gebyrer, forsinkelsesrenter og merverdiavgift.

Offshore Support Nord AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet i rettsmøtet som fant sted i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Firmaet har drevet med personell relatert til oljebransjen og omsatte for 9,9 millioner kroner i 2020. Offshore Support Nord AS fikk samme år et negativt resultat på nesten 1,7 millioner kroner.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Framgangsmåten i konkursloven § 63 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

