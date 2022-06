Utspekulert mann må betale tilbake til folk som han lurte

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden fra juni i fjor til 11. mars i år har han forledet 18 personer til å sende seg penger for gjenstander han ikke har hatt til hensikt å sende dem. Disse har i all hovedsak vært mobiltelefoner og spillkonsoller.

Samlet sett fikk han inn litt over 80.000 kroner på virksomheten.

«Siktede har vist et forbrytersk forsett og ifølge hans egen forklaring synes bedrageriene å være satt i system. I det hele tatt framstår bedrageriene som gjennomgående utspekulerte. Siktede tar i bruk flere virkemidler for å presse eller lure de fornærmede til å sende pengene først eller for å bevise at han selv har overført penger. Etter betalingen er gjennomført fortsetter han ofte dialogen for å opprettholde villfarelsen, og trekke ut prosessen», heter det i dommen.

Retten kom til at 25-åringen har utnyttet de fornærmedes tillit, at bedrageriene er utført over formidlingstjenester på nettet og at denne typen bedragerier er et økende samfunnsproblem.

«Isolert sett er de økonomiske tapene i saken små, og terskelen for å anmelde slike beløp er høy, selv om det for den enkelte fornærmet kan være et merkbart økonomisk tap. Oppklaringsprosenten i disse sakene er også generelt svært lav. I denne saken, som gjelder såpass mange og små beløp, er det derfor viktig også av allmennpreventive hensyn å utmåle en streng straff», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 45 dager og han ble også dømt til å betale erstatning til de fornærmede.

