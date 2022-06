Tatt for promille etter vinglete kjøring

Mannen i 60-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. april i år, omkring klokken 02.25, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 03.00 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon på 0,58 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,16.

«Han kjørte en strekning på flere kilometer, fra utested i Sandnes sentrum og til bostedet i Hommersåk. Ifølge anmeldelsen framsto han tydelig ruspåvirket, og var nær ved å rygge på politibilen da han parkerte egen bil. I anmeldelsen framgår også at polititjenestemennene ble oppmerksomme på at bilen vinglet noe i veibanen under kjøringen», heter det i dommen.

Etter en samlet vurdering kom retten til at mannen skulle dømmes til 24 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han må også betale en bot på 45.000 kroner og mistet førerretten i 23 måneder.

