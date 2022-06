Økning i alvorlige ulykker i trafikken: – Svært bekymringsfullt

Antall omkomne i trafikkulykker øker i forhold til tidligere år. På landsbasis har 46 personer mistet livet så langt i 2022, mot 24 på samme tid i fjor.

I Rogaland har syv personer mistet livet i trafikken i 2022. Det dreier seg blant annet om to dødsulykker med elsparkesykler, to mc-ulykker, to bilførere og et annet kjøretøy var involvert i ulykkene som fikk verst tenkelig utfall.

– Svært bekymringsfullt

Tre av de som har dødd i trafikken i Rogaland er i alderen 16- 21 år, tre er i alderen 70-85, og en i 30-årene.

– Det er svært bekymringsfullt at så mange har mistet livet i trafikken hittil i år, sier regionleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk Rogaland, og fortsetter:

– Antall drepte har i mange år gått ned. I fjor omkom 8o personer i trafikken Norge og dette var lavest antall omkomne i nyere tid. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva denne nedslående økningen skyldes.

Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk Rogaland (Kathinka Skott Hansen)

Uoppmerksomhet og høy fart

Det var mange singelulykker i mai i landet, det vil si ulykker der kun ett kjøretøy er involvert.

– Generelt kan vi si at disse ofte skyldes uoppmerksomhet eller for høy fart, forklarer Mæland.

Det har også vært flere møteulykker.

– Berøringsskjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon er faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Det er ikke mange sekunders uoppmerksomhet som skal til før ulykken er et faktum, sier Trygg Trafikk Rogaland-lederen.

– Vender du blikket bort i bare to sekunder, kan du tilbakelegge en lang strekning «i blinde».

Skjerping og konsentrasjon

Trafikken blir stadig mer krevende, og samhandling er avgjørende for sikkerheten. Nå nærmer sommerferien seg og mange skal ut på veiene i ferien.

Lederen i Trygg Trafikk Rogaland har følgende oppfordring:

– Vi har alle et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og opptre forsvarlig. Nå må vi skjerpe sansene og være mer årvåkne når vi ferdes i trafikken. Det er det eneste strakstiltaket vi alle kan gjøre noe med for å unngå nye dødsulykker, sier Mæland.