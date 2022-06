Fiklet med mobilen – ble stoppet av politiet – må betale 39.000 kroner

Den 40 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

6. mai i fjor hadde politiet atferdskontroll i Skippergata i Sandnes der formålet blant annet var å avdekke bruk av mobiltelefon under kjøring.

En politibetjent hadde tatt oppstilling på en bru over veien og rundt klokken 14.55 observerte han 41-åringen kom kjørende, og slik politibetjenten opplevde det snakket hun i en håndholdt mobiltelefon. Han meldte fra om dette til en kollega som sto på en kontrollpost i nærheten.

Da kvinnen ble stanset ble hun gjort kjent med hvorfor hun var stanset. Ifølge politibetjenten oppførte kvinnen seg på en måte som sammen med andre opplysninger gjorde at han mistenkte at hun var ruset.

Det ble tatt hurtigtest av henne som ga utslag på amfetamin, og hun ble deretter tatt med til lege for blodprøve og klinisk undersøkelse.

Retten kom til at kvinnen skulle dømmes for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5.

Når det gjaldt mobilbruken forklarte kvinnen at hun ikke hadde snakket i denne, men at hun fiklet med den. Rettens flertall kom til at den skulle legge kvinnens forklaring til grunn og at hun skulle frifinnes for denne tiltaleposten.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at hun hadde kjørt med datteren i bilen. Samtidig ble det lagt noe vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Straffen ble betinget fengsel i 18 dager og 39.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

