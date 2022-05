Verge stjal penger

Den 43 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

I perioden 5. april 2016 til 16. september 2019 i egenskap av å være verge til broren sin, tilegnet han seg til sammen 259.769 kroner av brorens penger ved å foreta utbetalinger fra brorens konto til sine egne kontoer.

I perioden 1. januar 2017 til 16. september 2019 fikk han innvilget flere lån og kreditter ved å bruke BankID og personopplysninger tilhørende broren. Den totale lånesummen var 482.250 kroner.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for grovt bedrageri og grovt underslag av til sammen 750.000 kroner.

«I skjerpende retning må det legges vekt på at siktede har misbrukt tilliten han hadde som verge for sin bror til å gjennomføre forholdene. Det dreier seg om mange transaksjoner og dermed vedvarende forbrytersk aktivitet over en lang periode», heter det i dommen.

Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Straffen ble fengsel i fire måneder. Han ble også dømt til å betale litt over 729.000 kroner i erstatning til fire banker.

