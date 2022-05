Kjørte i tettbygd boligstrøk med promille

Den 68 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

16. desember i fjor, omkring klokken 15.50, kjørte hun bil på Storhaug i Stavanger mens hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 16.55 samme dag viste at hun hadde en promille på 1,98.

«Kjøringen fant sted på dagtid, i et tettbygd boligstrøk på Storhaug og siktede hadde høy promille. Siktedes kjøring var påvirket av at hun var påvirket, jf. vitneobservasjoner om vinglete kjøring og ujevn fart. Farepotensialet ved kjøringen må dermed anses som stort, selv om ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at 68-åringen ble dømt for ruspåvirket kjøring 14. desember i fjor, to dager før denne kjøreturen. Kvinnen ble også dømt for ruspåvirket kjøring i 2010.

Kvinnen erkjente i rettsmøtet at hun har et alkoholproblem, noe som retten mente ble underbygget av gjentatte tilfeller av promillekjøring.

«Det er gjennomført en personundersøkelse som konkluderer med at siktede er funnet egnet for deltakelse i program mot ruspåvirket kjøring og siktede har i retten i dag samtykket til å gjennomføre slikt program. Retten kan ikke se at allmennpreventive hensyn er til hinder for at det reageres med program mot ruspåvirket kjøring», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til fengsel i 36 dager som ble gjort betinget mot at hun gjennomfører et slikt program.

Hun ble også dømt til å betale en bot på 50.000 kroner og mistet førerretten for alltid.

