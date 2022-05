Bilde fra fotoboks sørget for at mann må betale 13.000 kroner

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

1. januar i år, omkring klokken 03.09, kjørte han bil i Telefonvegen på Ganddal i sørgående retning. Her ble farten hans målt til 90 kilometer i timen i 50-sone.

«Riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis i saken, inkludert opplysninger i anmeldelsen, måling fra automatisk trafikkontroll, bilde fra fotoboks og ATK-rapport. Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i siktelsen med vilje», heter det i dommen.

Retten viste til at grensen for betinget fengsel og samfunnsstraff for kjøring i 50-sone er på 92 kilometer i timen.

«Siktede har kjørt med en hastighet av 90 km/t i 50-sone mens han hadde en passasjer i bilen. Det var mørkt, tåkefylt og retten legger til grunn at det var lite trafikk på strekningen hvor fartsovertredelsen skjedde. Retten legger videre til grunn at fartsovertredelsen var kortvarig og at det ikke oppsto noen konkrete faresituasjoner», skriver retten i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge noe vekt på 19-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble han dømt til 15 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 13.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i ni måneder, og han må også avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

