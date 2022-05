Tatt i 131 kilometer i timen i 80-sone

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. april i år, omkring klokken 16.50, kjørte han bil ved Saglandsbakken på E 39 i Bjerkreim. Her ble farten hans målt til 131 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse av fartsovertredelsen og logg fra laserkontrollen.

Sør-Rogaland tingrett kom også til at det var bevist at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet forsettlig.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff.

Han mistet også førerretten i 13 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

