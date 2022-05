Hadde kokain med seg i yoghurtbeger

Den 23 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

7. november i fjor innførte 265 gram kokain fra Nederland til Norge. 8. november i fjor fraktet han narkotikaen fra Oslo til Stavanger.

23-åringen har forklart at han mottok stoffet i Nederland med beskjed om å frakte det til Oslo via Frankfurt. Retten viste til at det er framlagt flybillett som stemmer overens med dette, samt kvittering for hotellopphold i Oslo. 23-åringen tok toget fra Oslo og ble pågrepet på togstasjonen i Stavanger. Kokainet, fordelt i ampuller, ble da funnet i yoghurtbeger i hans bag med unntak av en ampulle som ble funnet i hans tarm.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han hadde handlet med viten og vilje.

I retten forklarte 23-åringen at han visste at det var kokain han innførte og at dette var ulovlig.

Dermed kom retten til at han ut ifra narkotikaens karakter og mengder skulle dømmes for grov narkotikaforbrytelse.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 23-åringens tilståelse.

«Han tilsto fullt ut i retten. Han tilsto også ved pågripelse, men da ikke for innførselen. Rabatten har gitt noe prosessøkonomisk besparelse i retten. Tilståelsen har ellers hatt liten betydning for oppklaringen da han ble tatt med stoffet på seg, rent fysisk i kroppens hulrom og i en bag han bar på», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og to måneder, der han får fradrag for 179 dager i varetekt.

