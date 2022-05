Bil kjørte av veien og havnet på taket

Rundt klokken 16.30 rykket nødetatene ut til melding om trafikkulykke. Ulykken skjedde på RV13 Suldalsvegen, like sør for krysset til Gullingvegen.

Ifølge politiet skal et enslig kjøretøy ha kjørt ut av veien og landet på taket. Føreren skal ha kommet seg ut av bilen.

– Ambulanse har hentet en ung fører, som selv hevder å ha sovnet bak rattet, skriver politiet på Twitter.

De skriver videre at mannen framstår uskadd, men at han tas med på sykehus for en kontroll.

– Ikke mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Patrulje utfører etterforskningsskritt på stedet, opplyser politiet.