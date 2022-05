Utvider leteaksjon etter 12-åring på Karmøy

– Vi fikk melding rundt midnatt og har lett og sjekket hos venner og bekjente av gutten. Vi har også lett i terrenget, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til Haugesunds Avis like før klokken 6 torsdag morgen.

Gutten har etter alt å dømme vært ute hele natten i området Vormedal i Karmøy kommune.

– Beboere i området bes om å ha øynene åpne i tilfelle gutten har sovnet i en hage, i en lekehytte, i ett skur eller lignende. Det letes både med politihund, politifolk, familie med flere, skrev politiet på Twitter klokken 5.21.

En redningsskøyte har lett fra sjøsiden, og et redningshelikopter er også satt inn i søket. Begge har søkt med varmesøkende kamera.

Like etter klokken 8 skriver politiet at leteaksjonen er utvidet.

– Søk utvides med bruk av frivillig mannskaper og to politihunder. Helikopter fortsetter, mens redningsskøyten avventer nye søk.

Politiet skriver videre at de jobber ut fra hypoteser om at gutten enten ligger skadd i terrenget, eller at han har tatt seg inn i et bygg. Han skal være i god fysisk form og er kledd i mørke joggeklær.

