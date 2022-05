Anmelder omfattende hærverk: – Griset til med avføring

Omfattende hærverk på rasteplassen ved Solbakk møtte Statens vegvesen på morgenen 18. mai.

Det var revet panel av veggene, det var griset til med avføring og flasker var stukket ned i avløpsrør. En rekke gjenstander på toalettet var ødelagt. I tillegg var vinduet på venterommet knust.

(Statens vegvesen)

– Vi har opplevd hærverk her også tidligere, men nå var det verre enn noen gang. Dette er ikke uskyldige guttestreker, men skadeverk som går på sikkerheten løs for reisende i området. Det hindrer også våre folk i å kunne gjøre jobben sin. Derfor går vi til det skritt å anmelde forholdet, sier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen, i en pressemelding.

– Vi har valgt å stenge venterommet inntil vi får ryddet. Hærverket er så omfattende at vi er redd for at kan skade seg.

Dersom noen har tips kan de kontakte politiet på telefon 02800.