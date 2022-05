Dette skjedde natt til 17. mai: – Mye fyll, vold og bråk

Politiloggen fra natt til 17. mai er lang. Flere personer, i hele distriktet, har ikke klart å oppføre seg.

Blant annet ble en russ slått ned ved Mekjarvik i Randaberg. Fornærmede, en mann i tenårene, ble tatt med i ambulanse til legevakten med ukjent skadeomfang.

Politiet avhøre mistenkte, en mann i samme alder, på stedet. Politiet oppretter sak.

Tidligere på natten, i 1.30-tiden, rykket politiet ut med flere patruljer til Mekjarvik, etter melding om høy musikk, oppskyting av fyrverkeri og mange russebiler og russebusser på stedet.

De avsluttet på stedet i 03.30-tiden, da russen var i ferd med å forlate stedet. Men, en time etterpå kom det en ny melding om høy musikk på stedet, samtidig kom meldingen om russen som hadde blitt slått ned.

Slagsmål i taxi og på utested i Stavanger

Men, det er ikke bare russen som har preget politiloggen i natt.

I Stavanger, klokken 03.20, fikk politiet melding om at det hadde vært slagsmål i taxikøen.

To menn, begge i 30-årene, var involvert.

Politiet skriver på Twitter at det er uklart hva som var foranledningen til hendelsen. En av mennene ble kjørt til legevakten med skader i ansiktet.

Politiet oppretter sak.

Rundt en time tidligere var flere politipatruljer på et utested i Stavanger sentrum, etter melding om et slagsmål.

Situasjonen framsto som noe uoversiktlig, men det viste seg at det hadde vært en konflikt inne på et toalett. Foranledningen til dette er ukjent.

En mann, i 20-årene, klaget over smerter i en arm, og oppsøkte legevakten. Ingen av de involverte ønsket å anmelde forholdet.

Ruskjøring på Bryne

Klokken 02.15, fikk politiet melding om et trafikkuhell i Ola Barkveds veg, på Bryne. En bil hadde kjørt inn i et gjerdet, men det var ikke personer i bilen da politiet kom til stedet.

Politiet kom i kontakt med eier av bilen, en mann i tenårene. Han framsto som beruset og blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Nødvendige prøver ble tatt. Mistenkte erkjente forholdet, og fikk førerkortet beslaglagt. Mannen blir anmeldt.

I 5-tiden stanset en politipatrulje en uregistrert crosser på Bryne. Fører, mann i 20-årene forsøkte å unndra seg kontroll, men kvelte kjøretøyet. Mistenkte hadde ikke gyldig førerkort. Han framsto som ruspåvirket, og ble framstilt på legevakten for nødvendige prøver. Han ble anmeldt.

Slagsmål blant ungdommer

Klokken 23.30, fikk politiet melding om en ansamling av mange berusede ungdommer i Vangen, i Haugesund.

Det var tilløp til slagsmål flere steder, og politiet var på stedet med flere patruljer og forsøkte å få en oversikt.

To timer senere melder politiet at det har vært flere voldshendelser på stedet. En gutt i tenårene hadde blitt banket opp, han hadde fått et kutt i hodet og er innlagt på sykehuset til observasjon.

Politiet oppfordret foreldre om å hente sine mindreårige barn fra stedet.

En annen gutt i tenårene, ble tatt med i ambulansen til legevakten da han angivelig hadde knekt nesen. En mann (20) ble pågrepet for forholdet og innsatt i arrest.

Senere kom det en ny melding om at enda gutt i tenårene, som hadde blitt slått og sparket i Vangen tidligere mandag kveld. Han ble kjørt til legevakten av ambulanse. Mistenkte er gutt i samme alder. Politiet oppretter sak på kroppskrenkelse.

Slo hodet i asfalten

Klokken 03.15, fikk politiet melding om slagsmål mellom to personer i Vågabakken i Strand.

En person hadde blitt slått i ansiktet. Hendelsen skal ha skjedd i en taxi. En mann, i 20-årene, hadde forsøkt å dra ut en annen mann, i samme alder, fra taxien. Mannen i taxien dyttet til førstnevnte og det resulterte i at han falt og slo hodet i asfalten. Ingen av de involverte ønsket å anmelde forholdet.