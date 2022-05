Ble stoppet i kontroll: Hadde passasjer i bagasjerommet

Statens vegvesen har gjennomført trafikkontroll i Henrik Ibsens gate ved Brustabua og på Madlaveien ved Møllebukta i Stavanger, samt i Kleppvegen ved Stangelandsenteret på Sola. Kontrollene fant sted mandag 16. mai.

I kontrollen ved Brustabua var hovedfokus på bruk av bilbelte. 667 bilførere og kjøretøy ble kontrollert for bruk av bilbelte. Totalt ble seks kjøretøy stanset, hvor en eller flere personer var uten bilbelte. Fire personer fikk 1500 kroner i gebyr for manglende bruk av bilbelte, mens de to siste kunne vise til gyldig legeerklæring som fritok dem fra kravet til beltebruk. En av personene som fikk gebyr satt i bagasjerommet på bilen vedkommende var passasjer i.

En fører fikk 3000 kroner gebyr for å ha klistret svarte nasjonalitetsmerker på skiltene sine.

Ved Møllebukta i Stavanger og ved Stangelandsenteret på Sola var hovedfokus på førerrett og andre dokumenter.

Totalt ble det gitt sju gebyr for manglende vognkort til bil og tilhenger. Hvert gebyr er 500 kroner. I tillegg fikk en bilfører 500 kroner i gebyr for å ikke ha med førerkort.

Ett kjøretøy ble avskiltet i Møllebukta for manglende EU-kontroll.

Kjøretøy som er påkoblet tilhenger gjennomgår også en kontroll av at lysene på tilhengeren fungerer som de skal. Flere tilhengere manglet lys, og førerne fikk bruksforbud fram til feilene var utbedret. Det vil si at fører enten fikk lysene til å virke som de skal, eller måtte sette fra seg tilhengeren.

Samtlige førere hadde førerrett for de kjøretøyene de førte.

Kontrollresultat

Sted: Fv440 Henrik Ibsens gate v/ Brustabua, Fv4540 Madlaveien v/ Møllebukta og Fv510 Kleppvegen v/ Stangelandssenteret.

Dato: 16.05.2022

Tidspunkt: Dag

Type kontroll:

Lette kjøretøy: ☒

Bilbeltekontroll: ☒

Resultat:

Antall kontrollerte lette kjøretøy: 700

Antall observerte for bruk av bilbelte: 667

Antall kjøreforbud/avskiltinger: 2 kjøreforbud, 1 avskiltning

Antall dekkgebyr: 0

Antall overlastgebyr: 0

Antall bilbeltegebyr: 4

Antall øvrige gebyr: 9

Antall anmeldelser: 0

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 3

Antall kjøretøy forbi ANPR (skiltskanner): 0