Stjal 26 ganger

Den 38 år gamle mannen tilsto de fleste postene i tiltalen da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Blant annet var han tiltalt for 26 butikktyverier i perioden fra 17. oktober 2020 til 24. februar i fjor.

Bant annet har han stjålet klær, klokker, smykker, telefoner, mat med mer.

38-åringen forklarte i retten at han stjal for å kunne selge varene videre slik at han kunne bruke pengene på narkotika. I tillegg stjal han også matvarer dersom han var sulten og ikke hadde penger til å kjøpe mat for.

Retten kom også til at 38-åringen skulle dømmes for en voldsepisode som fant sted i Bergelandsgata i Stavanger 20. oktober 2020.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han er dømt ti ganger tidligere i perioden fra 2002 til 2019.

«Som påpekt ved domfellelsen av ham i februar 2019, legges det også nå til grunn at tiltalte derved over tid har vist en total mangel på respekt for andres eiendom og påført en rekke innehavere av virksomheter bryderi og ulemper. Til sammen har tiltalte borttatt gjenstander til en av verdi på godt over kroner 100.000», heter det i dommen.

Retten kom til at både individualpreventive og allmennpreventive hensyn tilsier at straffen måtte bli av en viss lengde.

Når det gjaldt voldsepisoden kom retten til at denne kvalifiserte til en kortere fengselsstraff.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 38-åringens uforbeholdne tilståelse og ikke minst at saken var blitt svært gammel uten 38-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen 90 dagers fengsel der han får fradrag for 63 dager i varetekt.

