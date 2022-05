Mann hadde 59 gram cannabis og amfetamin

Den 41 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

20. august 2020, omkring klokken 13.00, ble 41-åringen pågrepet på Jæren men han oppbevarte 59,35 gram hasj og 0,98 gram amfetamin.

«Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse, rapport om ransaking/beslag og illustrasjonsmappe. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har gjort det han er siktet for, og at han har handlet med forsett, herunder om narkotikatyper og mengder. Vilkårene for straff og tilståelsesdom er oppfylte, og siktede dømmes», heter det i dommen.

Påtalemyndigheten foreslo en straff på betinget fengsel i 18 dager.

Retten kom til at mengden cannabis er over grensene i rusreformen, og at gammel straffeutmålingspraksis skulle få anvendelse.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt gammel og at dette blant annet skyldes venting på en rapport fra Kripos.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager.

«Retten har vurdert å endre straffart på grunn av den lange saksbehandlingstiden. Siktede har imidlertid gitt uttrykk for at bot vil ramme ham hardere enn betinget fengsel, og retten utmåler derfor betinget fengsel», heter det i dommen.

