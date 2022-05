La seg til å sove etter å satt en pizza i stekeovnen

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

14. februar i fjor, omkring klokken 02.00, var han beruset og la seg til å sove etter å ha satt en pizza i ovnen. Pizzaen ble brent og det utviklet seg atskillig os og røyk med fare for brann. Brannvesenet rykket ut etter at brannalarm ble utløst og fikk forhindret videre utvikling.

I forbindelse med utrykningen ble det også funnet en rekke våpen hos ham som ikke var forsvarlig nedlåst i godkjent sikkerhetsskap.

Retten kom til at den skulle legge mannens forklaring, om at han den aktuelle kvelden tok ut alle sine våpen fra våpenskapet for å lete etter to skruer, til grunn. Dermed ble han frifunnet for inndragning av våpnene, men ble dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]