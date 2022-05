En mann i 30-årene er anmeldt for kroppskrenking etter at han skal ha bitt en annen mann i armen. Fornærmede, som er en mann i 50-årene, ble kjørt til legevakten for sjekk.

Mistenkte ble avhørt og bortvist fra sentrum til klokken 08.00 fredag morgen.

Bitingen skjedde under et slagsmål ved et utested i Sandnes sentrum klokken 00.54 natt til fredag. Det var kun to personer involvert og politiet var raskt på stedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.