Kjørte med promille – forsvant bak hekk og ble borte

Den 50 år gamle mannen fra Stavanger erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

3. september 2020 kjørte han bil fra Stavanger til Haugesund for å besøke en venninne.

Han ankom klokken 16.45 og parkerte bilen utenfor boligen hennes. Ifølge dommen fant var bilen parkert på en påfallende måte, noe som førte til at andre kjøretøy ikke kunne passere.

En nabo av venninnen ringte politiet og informerte om mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Politiet brukte relativt lang tid på utrykningen. Da 50-åringen ankom, var kvinnen ute og handlet. 50-åringen var inne i boligen hennes, som sto åpen.

Da kvinnen kom kjørende hjem, sendte hun sms til 50-åringen der hun påla ham å flytte bilen sin. Han etterkom dette, og parkerte et stykke lenger nord. Politiet var nå kommet til stedet, men de lyktes på dette tidspunktet ikke i å kontakte tiltalte, som forsvant bak en hekk og ble borte. En av patruljene ble værende på stedet, mens minst en annen lette etter tiltalte med bil uten å lokalisere ham.

Etter omkring en time kom 50-åringen tilbake til venninnens bolig. Der tok politiet alkotest og senere blodprøve av ham. Denne viste at han hadde 2,29 i promille klokken 18.56 samme dag.

50-åringen nektet for å ha kjørt bil mens han var påvirket av alkohol.

Han forklarte at da han kom dit og venninnen ikke var hjemme, og han ble noe irritert. Han forklarte også at stemningen dem imellom hadde vært noe anstrengt i tiden forut for den aktuelle dagen. Tiltalte bestemte seg derfor, etter å ha flyttet bilen som beskrevet foran, å ta seg til sentrum og oppsøke Haugesunds utesteder. Han la ifølge egen forklaring ikke merke til politipatruljen som var kommet til stedet, og snakket ikke med kvinnen før han gikk mot sentrum.

Ifølge 50-åringen hadde han med seg en halvlitersflaske med vodka, og forklarte at han gikk forbi en fotballbane der han satte seg på en av reservebenkene og drakk halvlitersflasken tom. Han oppdaget under oppholdet på reservebenken at han hadde glemt mobiltelefonen sin, der han også oppbevarte kredittkort/bankkort, i bilen. Han returnerte følgelig til kvinnens bolig, og ble da tatt hånd om av politiet.

Retten kom til at mannens forklaring fortonte seg som ytterst søkt, og kom til at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom også til at han skulle dømmes for overtredelse av våpenloven.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at saken var blitt svært gammel. Straffen ble derfor betinget fengsel i 14 dager og 35.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i ni måneder og må betale 5000 kroner i saksomkostninger.

