Skal ha misbrukt psykisk utviklingshemmet kvinne

Mannen (55) fra Sandnes ble pågrepet og siktet av politiet for straffelovens paragraf 295, ved at han skal ha hatt seksuell omgang med en psykisk utviklingshemmet kvinne.

I den forbindelse ble han framstilt for varetektsfengsling i Sandnes tinghus.

I retten forklarte han at fornærmede føler seg tryggere hos ham enn hos seg selv, at de spiser ofte middag hos ham, og da deler de vin og drikke. Mannen forklarte også at ingenting tyder på at hun er psykisk utviklingshemmet. Ifølge 55-åringen har han motvillig hatt sex med henne. Dette har vært enkelthendelser og maks to til tre ganger.

55-åringen er også siktet for å ha krenket et besøksforbud mot fornærmede.

Retten kom til at det var skjellig grunn til at han kan mistenkes for et straffbart forhold som medfører fengsel i mer enn seks måneder.

I tillegg kom retten til at det var stor sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare forhold dersom han løslates, og at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep.

«Det er ved denne vurderingen særlig lagt vekt på siktelsens alvor og den foreliggende gjentakelsesfaren. Fengsling anses av samme grunn tilstrekkelig begrunnet, jf. straffeprosessloven § 170 a», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

