Møtte ikke opp til soning

Den 45 år gamle mannen fra Stavanger erkjente ikke straffskyld da saken mot ham var oppe i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

22. desember 2020 møtte han ikke til soning i Sandeid fengsel. Han møtte heller ikke senere og var etterlyst fram til han ble pågrepet 17. mai i fjor.

«Tiltalte nektet straffskyld under henvisning til at daværende statsminister Erna Solberg hadde uttalt at folk ikke skulle møte opp til offentlige institusjoner. På spørsmål om han hadde fått beskjed fra Kriminalomsorgen om at han ikke skulle møte til soning i henhold til innkallingen, svarte han nei. Han svarte videre nei på spørsmål om han søkte om utsettelse», heter det i dommen.

Retten kom til at den ikke kunne se bort fra at 45-åringen var bekymret for smitte, og at han kan ha underliggende sykdommer som gjør han mer utsatt enn andre.

«Retten ser det likevel slik at dette ikke kan gi grunnlag for å unnlate å møte til soning. Dersom tiltalte mente at det kunne være grunnlag for å utsette gjennomføringen av straffen, måtte han ha søkt om dette på vanlig måte. Retten mener at tiltalte i det minste har handlet grovt uaktsomt», skriver retten i dommen.

20. september i fjor forstyrret han også natteroen da han bråket og vekket beboere på Hommersåk. Da politiet ba han om å fjerne seg etterkom han ikke dette.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7500 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager. Dommen er en tilleggsdom til Sør-Rogaland tingretts dom av 25. juni i fjor.

