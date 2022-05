Savnet kajakkpadler kom til rette

Det ble gjort søk med tre båter etter en savnet kajakkpadler i Gandsfjorden mandag kveld.

Et følge på tre padlere padlet fra Lura til Lundsvågen. Under ferden forsvant én av dem. Siste observasjon ble gjort rett sør for Store Marøy.

– De kom fra hverandre. Det er snakk om en erfaren kajakkpadler, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen på Sola til RA.

På grunn av den savnede padlerens erfaring, avventet Hovedredningssentralen ble fullt søk.

Mens RA snakker med redningslederen får han beskjed om at padleren har kommet til rette.

– Han kom seg fram til Lundsvågen, sier Bull.