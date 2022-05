Vil ha 9600 kroner av mann som skal ha laget kvalm på toget

Hendelsen skal ha funnet sted 22. mars i år, omkring klokken 19.20. Da skal en 39 år gammel mann stelt i stand bråk på toget til Stavanger og på Skeiane stasjon i Stavanger.

«Opptrådte han aggressivt og høylytt i beruset tilstand slik at medpassasjerer ble forstyrret. Han betalte ikke for billett, han var aggressiv og verbalt utagerende mot vektere og politi som ble tilkalt», heter det i forelegget som er gitt til 39-åringen.

For dette har han fått en bot på 8000 kroner som han har nektet å vedta.

Dermed saken opp i Sør-Rogaland tingrett 12. mai.

Her vil det bli lagt ned påstand om at han skal betale en bot på 9600 kroner, subsidiært (dvs. for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 19 dager.

Det vil også bli krevd at 39-åringen skal betale saksomkostninger til det offentlige.

