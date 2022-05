Gjemte narkotikaen i hagen, men faren fant det

Mannen i 20-årene erkjente straffskyld da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

26. september 2020 oppbevarte han 495 gram hasj, 183 gram marihuana 21,92 gram kokain og 35,76 gram sopp inneholdende psilocybin og/eller psilocin, i en ryggsekk.

Mannen forklarte i retten han nettopp hadde hentet narkotikaen hos sin leverandør for å oppbevare den, og at han skulle bringe det videre til andre for videresalg.

17. november 2020 oppbevarte han 26 geléklumper inneholdende det narkotiske stoffet THC og 2,09 gram kokain på et lagerhotell.

20. mars i fjor oppbevarte han 186,9 gram hasj, 197 gram marihuana og 30,54 gram kokain.

Mannen forklarte i retten at han oppbevarte narkotikaen for videreformidling og at han skulle selge noe av det selv. Han forklarte også at foreldrene hans mistenkte at han oppbevarte narkotika, og han var redd de skulle oppdage ham. Han oppbevarte stoffet i hagen, og faren fant stoffene.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse, lang liggetid og personlige forhold.

Dermed ble han dømt til 150 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på sju måneder. Den subsidiære straffen ble fengsel i sju måneder. Ved en eventuell soning av denne vil han få fradrag av fem dager som er utholdt i varetekt.

Han fikk også inndratt 11.250 kroner til fordel for statskassen.

Retten kom imidlertid til at han ikke skulle idømmes sakskostnader og viste til at saken kunne ha gått som en tilståelsesdom.

