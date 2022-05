To russ arrestert i løpet av natten

Den ene ble anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson, mens den andre ble anmeldt for forulemping av offentlig tjenesteperson, skriver Stavanger Aftenblad, som forklarer at det blant annet kan være spytting eller bruk av skjellsord.

Begge to ble pågrepet av politiet og satt i arresten, ifølge avisen.

– Ellers har det vært veldig rolig. Sikkerheten er godt ivaretatt med mange frivillige blant annet fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp i tillegg til politiet, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

