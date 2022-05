Det var i Breidablikkveien på Kristianslyst, like ved Hetland videregående skole i Stavanger, at to biler frontkolliderte lørdag ettermiddag.

Kollisjonen skjedde rundt klokken 16.25, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

– To personer skal ha stukket til fots fra den ene bilen. Hundepatrulje er satt i søk, opplyser politiet.

Det oppsto noe trafikale utfordringer på stedet i en periode etter hendelsen.