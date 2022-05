Kjørte bil i cannabisrus

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. februar i år, omkring klokken 01.45, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham i tidsrommet mellom klokken 02.30 og 03.00 viste at han var påvirket tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5.

«Tilståelsen styrkes av andre bevis i saken, blant annet anmeldelsen, den kliniske undersøkelsen og analyseresultatet av blodprøver tatt av siktede. Han har gjort det han er siktet for, og var i det minste uaktsom med tanke på at han var påvirket i veitrafikklovens forstand», heter det i dommen.

Til tross for at 19-åringen hadde hatt en passasjer i bilen kom retten til at det ikke var spesielle omstendigheter i skjerpende retning. I formildende retning ble det lagt vekt på at han har kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og en bot på 20.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

