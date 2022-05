Gjest på serveringssted slo vekter

Like over midnatt, natt til lørdag, fikk politiet melding fra en vekter på et serveringssted i Stavanger sentrum som hadde problemer med en gjest.

– Gjesten hadde slått vekter når han ikke fikk adgang. Ingen skade, skriver politiet på Twitter.

De opplyser videre at etterforskningsskritt er gjennomført, og at den mistenkte gjesten ble bortvist og anmeldt for vold.

Noen minutter senere melder politiet om en ny hendelse i Stavanger sentrum.

– Mann i 30-årene ble påtruffet av politipatrulje. Hadde allerede tidligere i kveld blitt bortvist fra sentrum på grunn av aggressiv atferd, skriver politiet, og legger til at mannen ble anmeldt.

Også på Bryne ble to menn bortvist fra sentrum. De ble bortvist like etter midnatt, og de to mennene i 20-årene ble bortvist på grunn av hvordan de oppførte seg.

– Den ene personen oppga falsk personalia til politipatruljen og blir anmeldt for det, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.